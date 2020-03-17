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Министерство образования Московской области внесло изменения в приказ о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. В Подмосковье на три недели закрывают школы, родителям также рекомендовано не водить детей в детские сады, а студенты вузов и колледжей могут учиться удаленно.

«По поручению губернатора с 21 марта школы Подмосковья закрывают на три недели, временно приостанавливается их посещение. Все должны понимать, что закрытие школ подразумевает добровольную самоизоляцию детей – они не должны появляться в общественных местах. Чтобы дети не выпадали из образовательного процесса, мы сделали так, чтобы все ребята могли заниматься дистанционно, находясь дома. Для учеников начальной школы будут работать дежурные группы, если их родителям не с кем их оставить. В этих группах педагоги будут работать с детьми, в школах соблюдаются все санитарные нормы», – рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Подмосковным родителям также рекомендовано не приводить детей в детский сад. «Что касается детских садов. Мы рекомендуем родителям оставлять своих детей дома. Но, если у родителей нет возможности оставить ребенка дома, то его будут ждать в дошкольном учреждении», – рассказала министр образования Ирина Каклюгина.

Во всех садах организованы «утренние фильтры», проводится дезинфекция и проветривания. Важно, что по требованиям СанПиН, если ребенок не был в детском саду более 5 рабочих дней, то при возвращении в сад необходимо предоставить справку.

Подмосковные колледжи и вузы, подведомственные Минобразования Московской области, также поменяют режим работы – с 21 марта в них вводится свободное посещение. Несовершеннолетние студенты посещают занятия по усмотрению родителей, совершеннолетние - по собственному желанию. Обучаться студенты будут удаленно. Министр подчеркнула, что для организации дистанционного обучения в Подмосковье есть все необходимые ресурсы и сервисы.

Дополнительно в подмосковных школах вводятся мероприятия по профилактике ОРВИ. «В образовательных учреждениях региона будут усилены профилактические меры гриппа и ОРВИ. Это делается ежегодно в высокий период заболеваемости. Все руководители учреждений получили рекомендации на период распространения гриппа и ОРВИ. В числе мер – утреннее дистанционное измерение температуры у учащихся и, при необходимости, обучение по кабинетной системе – когда за конкретным классом закрепляется конкретный кабинет. Также школам в период осложнения эпидемиологической ситуации рекомендовано отменить массовые и выездные мероприятия, занятия в бассейнах», – рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Георгий Соловьев