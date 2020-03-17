Из-за торговой войны России и Саудовской Аравии взлетели цены на перевозку нефти - Bloomberg

17:12 Источник: Эхо Москвы

Цены на перевозку нефти взлетели из-за торговой войны России и Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Владельцы нефтяных танкеров стали повышать стоимость после того, как страны ОПЕК и Россия не сумели договориться о снижении добычи нефти и поочередно объявили о наращивании производства. В результате занятость нефтяных танкеров приблизилась к ста процентам. Эхо Москвы