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НОВОСТИ

Из-за торговой войны России и Саудовской Аравии взлетели цены на перевозку нефти - Bloomberg

17:12 17.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Цены на перевозку нефти взлетели из-за торговой войны России и Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Владельцы нефтяных танкеров стали повышать стоимость после того, как страны ОПЕК и Россия не сумели договориться о снижении добычи нефти и поочередно объявили о наращивании производства. В результате занятость нефтяных танкеров приблизилась к ста процентам.  Эхо Москвы

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