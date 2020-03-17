Путин поручил нарастить резервы лекарств и медоборудования
17:40 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Резервы лекарственных препаратов и медоборудования в условиях распространения коронавируса в России необходимо пополнить. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
"Наши резервы должны быть дополнены лекарствами, оборудованием, необходимой техникой", - сказал Путин. По его словам, нужно наращивать также наличие средств индивидуальной защиты и дезинфекции.
"И, конечно, вместимость соответствующих учреждений здравоохранения должна отвечать угрозам", - добавил президент.
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