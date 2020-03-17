В Ярославской области выявлен первый случай заражения коронавирусом

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Ярославской области у 40-летней жительницы Ярославля, вернувшейся из Доминиканской Республики. Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил во вторник на своей странице в соцсети "Фейсбук" губернатор Дмитрий Миронов.

"Сегодня у нас подтвердился один случай заражения коронавирусом, он обнаружен у жительницы Ярославля 1979 года рождения. Женщина вернулась из поездки в Доминиканскую Республику. Возвращалась домой через Цюрих и Москву. <…> Состояние здоровье у пациентки - средней тяжести", - написал Миронов.

Заразившаяся женщина и ее муж помещены в специальный бокс в Ярославской областной инфекционной больнице. Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь. За людьми, с которыми она контактировала, установлено наблюдение.