В Ярославской области выявлен первый случай заражения коронавирусом
18:45 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Ярославской области у 40-летней жительницы Ярославля, вернувшейся из Доминиканской Республики. Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил во вторник на своей странице в соцсети "Фейсбук" губернатор Дмитрий Миронов.
"Сегодня у нас подтвердился один случай заражения коронавирусом, он обнаружен у жительницы Ярославля 1979 года рождения. Женщина вернулась из поездки в Доминиканскую Республику. Возвращалась домой через Цюрих и Москву. <…> Состояние здоровье у пациентки - средней тяжести", - написал Миронов.
Заразившаяся женщина и ее муж помещены в специальный бокс в Ярославской областной инфекционной больнице. Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь. За людьми, с которыми она контактировала, установлено наблюдение.
НОВОСТИ
- 19:45 17.03.2020
- Украинская оппозиция обвинила в госизмене и.о. президента Турчинова в 2014 году
- 19:15 17.03.2020
- Из-за коронавируса Елизавета II переместится в Виндзорский замок
- 18:46 17.03.2020
- Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки
- 18:15 17.03.2020
- Единственная страна, где нет заразившихся коронавирусом, ввела запрет на въезд иностранцев
- 17:40 17.03.2020
- Путин поручил нарастить резервы лекарств и медоборудования
- 17:36 17.03.2020
- Оперативный штаб опроверг слухи о введении режима ЧС в Москве
- 17:12 17.03.2020
- Из-за торговой войны России и Саудовской Аравии взлетели цены на перевозку нефти - Bloomberg
- 17:00 17.03.2020
- Минобрнауки в настоящий момент не планирует переводить вступительные экзамены в онлайн
- 16:35 17.03.2020
- В Подмосковье на три недели закрывают школы
- 16:32 17.03.2020
- Диппредставительства России за рубежом приостанавливают оформление виз
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать