Из-за коронавируса Елизавета II переместится в Виндзорский замок
19:15 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Королева Великобритании Елизавета II отменила ряд мероприятий со своим участием в ближайшие месяцы и ранее запланированного срока переместится в Виндзорский замок из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник Букингемским дворцом.
Как говорится в коммюнике, среди отмененных мероприятий с участием Ее Величества числятся три традиционных майских приема в саду Букингемского дворца, на более поздний срок будут перенесены запланированные церемонии вручения верительных грамот от послов иностранных государств. Решение по поводу участия королевы, которой 21 апреля исполнится 94 года, в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы во Второй мировой войне, будет принято позднее в консультации с правительством, отмечается в коммюнике.
При этом глава государства проведет на этой неделе ряд аудиенций в своей официальной резиденции в Лондоне, в том числе с премьер-министром Борисом Джонсоном, после чего в четверг покинет Лондон.
"Ее Величество переместится в Виндзорский дворец на время Пасхи в четверг 19 марта, на неделю раньше запланированной даты. Вероятно, что королева останется там и после завершения Пасхальной поры", - отмечается в коммюнике.
На данный момент в Соединенном Королевстве было подтверждено почти 2 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, 53 человека умерли.
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