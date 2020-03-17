Украинская оппозиция обвинила в госизмене и.о. президента Турчинова в 2014 году
19:45 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа депутатов Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" обратились в офис генерального прокурора Украины, Государственное бюро расследований (ГБР) и Службу безопасности (СБУ) с требованием расследовать преступные действия бывшего и. о. президента Украины Александра Турчинова за госизмену. Об этом говорится в депутатском обращении, опубликованном на сайте партии.
"Требуем привлечь Турчинова А. В. к уголовной ответственности, поскольку в его действиях усматриваются признаки государственной измены и преступлений против национальной безопасности Украины", - сказано в обращении.
В нем отмечается, что "в феврале 2014 года руководство Украины в лице и. о. президента Турчинова бросило военнослужащих, находившихся на территории Автономной Республики Крым, на произвол судьбы, без управления, координации и поддержки, хотя эти военнослужащие ожидали четких приказов от руководства государства о принятии неотложных мер по защите конституционного строя и территориальной целостности Украины". "Такие действия верховного главнокомандующего привели к падению боевого духа и массовым нарушениям присяги", - считают парламентарии.
.Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" в своем обращении детально анализируют распоряжения Турчинова в тот период и приходят к выводу, что "изложенные факты свидетельствуют о наличии в действиях бывшего и. о. президента Украины Александра Турчинова признаков состава преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины ("Государственная измена").
НОВОСТИ
- 19:15 17.03.2020
- Из-за коронавируса Елизавета II переместится в Виндзорский замок
- 18:46 17.03.2020
- Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки
- 18:45 17.03.2020
- В Ярославской области выявлен первый случай заражения коронавирусом
- 18:15 17.03.2020
- Единственная страна, где нет заразившихся коронавирусом, ввела запрет на въезд иностранцев
- 17:40 17.03.2020
- Путин поручил нарастить резервы лекарств и медоборудования
- 17:36 17.03.2020
- Оперативный штаб опроверг слухи о введении режима ЧС в Москве
- 17:12 17.03.2020
- Из-за торговой войны России и Саудовской Аравии взлетели цены на перевозку нефти - Bloomberg
- 17:00 17.03.2020
- Минобрнауки в настоящий момент не планирует переводить вступительные экзамены в онлайн
- 16:35 17.03.2020
- В Подмосковье на три недели закрывают школы
- 16:32 17.03.2020
- Диппредставительства России за рубежом приостанавливают оформление виз
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать