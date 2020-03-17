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Украинская оппозиция обвинила в госизмене и.о. президента Турчинова в 2014 году

19:45 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" обратились в офис генерального прокурора Украины, Государственное бюро расследований (ГБР) и Службу безопасности (СБУ) с требованием расследовать преступные действия бывшего и. о. президента Украины Александра Турчинова за госизмену. Об этом говорится в депутатском обращении, опубликованном на сайте партии.

"Требуем привлечь Турчинова А. В. к уголовной ответственности, поскольку в его действиях усматриваются признаки государственной измены и преступлений против национальной безопасности Украины", - сказано в обращении.

В нем отмечается, что "в феврале 2014 года руководство Украины в лице и. о. президента Турчинова бросило военнослужащих, находившихся на территории Автономной Республики Крым, на произвол судьбы, без управления, координации и поддержки, хотя эти военнослужащие ожидали четких приказов от руководства государства о принятии неотложных мер по защите конституционного строя и территориальной целостности Украины". "Такие действия верховного главнокомандующего привели к падению боевого духа и массовым нарушениям присяги", - считают парламентарии.

.Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" в своем обращении детально анализируют распоряжения Турчинова в тот период и приходят к выводу, что "изложенные факты свидетельствуют о наличии в действиях бывшего и. о. президента Украины Александра Турчинова признаков состава преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины ("Государственная измена").

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