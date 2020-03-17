Из-за падения рубля производители продуктов будут вынуждены поднять цены - Руспродсоюз

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производители продуктов питания будут вынуждены попросить торговые сети о пересмотре действующих прейскурантов в случае дальнейшего падения курса рубля. Такое мнение высказал ТАСС исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

"Что будет с ценами на продукты в среднесрочной перспективе зависит от динамики курса. Если рубль продолжит падать, то производители будут вынуждены обращаться в сети для пересмотра действующих прейскурантов", - сказал он.

Востриков подчеркнул, что очень важно, чтобы торговые сети оперативно принимали новые цены поставщиков. Тогда повышение будет максимально комфортным для потребителей. Затягивание процедур согласования изменения цены, по его мнению, приведет к накопившимся убыткам производителей и более чувствительному, резкому росту цен в рознице.

По словам главы ассоциации, динамика курса валют является главным фактором влияния на стоимость продуктов. В различной доле валютная составляющая присутствует во всех технологических цепочках производства продуктов питания. Так, напрямую курс влияет на цену импортной продукции, ввозимой из-за рубежа, например, чай, кофе, импортные фрукты и овощи. Кроме того, современные предприятия пищевой промышленности работают на импортном оборудовании и технике и используют импортные упаковочные материалы и пищевые ингредиенты, пояснил он.

"При этом сами производители не заинтересованы в том, чтобы необоснованно повышать цены на продукты. Необоснованное повышение цены в условиях низкой покупательной способности населения приведет к снижению их продаж", - заключил Востриков.