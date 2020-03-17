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США быстро справятся с коронавирусом - Трамп

20:30 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты быстро справятся с распространением коронавируса. Уверенность в этом выразил во вторник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Это пройдет. Наступит день, когда мы заявим, что все хорошо, мы победим, - сказал он. - Мы победим, причем быстрее, чем кто-либо думает".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом по состоянию на 17 марта увеличилось до 4661, умерли по меньшей мере 85 человек.

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