США быстро справятся с коронавирусом - Трамп
20:30 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты быстро справятся с распространением коронавируса. Уверенность в этом выразил во вторник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
"Это пройдет. Наступит день, когда мы заявим, что все хорошо, мы победим, - сказал он. - Мы победим, причем быстрее, чем кто-либо думает".
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом по состоянию на 17 марта увеличилось до 4661, умерли по меньшей мере 85 человек.
Новости
- 21:30 17.03.2020
- По вопросам диагностики и лечения коронавируса будут созданы консультативные центры - Минздрав
- 21:10 17.03.2020
- Вернувшиеся из-за рубежа жители Подмосковья смогут оформить электронный больничный лист на 14 дней
- 20:45 17.03.2020
- На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов - Шаргунов
- 20:15 17.03.2020
- Из-за падения рубля производители продуктов будут вынуждены поднять цены - Руспродсоюз
- 19:45 17.03.2020
- Украинская оппозиция обвинила в госизмене и.о. президента Турчинова в 2014 году
- 19:15 17.03.2020
- Из-за коронавируса Елизавета II переместится в Виндзорский замок
- 18:46 17.03.2020
- Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки
- 18:45 17.03.2020
- В Ярославской области выявлен первый случай заражения коронавирусом
- 18:15 17.03.2020
- Единственная страна, где нет заразившихся коронавирусом, ввела запрет на въезд иностранцев
- 17:40 17.03.2020
- Путин поручил нарастить резервы лекарств и медоборудования
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать