На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов - Шаргунов
20:45 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Писатель и политик Эдуард Лимонов умер во вторник вечером в больнице в Москве на 78-м году жизни, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.
"Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве, - сказал Шаргунов. - Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме". Называть причину смерти он не стал.
Информацию о смерти Лимонова ТАСС также подтвердил его помощник.
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