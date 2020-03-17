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На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов - Шаргунов

20:45 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Писатель и политик Эдуард Лимонов умер во вторник вечером в больнице в Москве на 78-м году жизни, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.

"Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве, - сказал Шаргунов. - Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме". Называть причину смерти он не стал.

Информацию о смерти Лимонова ТАСС также подтвердил его помощник.

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