По вопросам диагностики и лечения коронавируса будут созданы консультативные центры - Минздрав

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России поручил создать федеральные консультативные центры по вопросам диагностики и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в приказе министерства за подписью главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, опубликованном во вторник на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

"В целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, приказываю создать Федеральный дистанционный консультативный центр (ФДРКЦ) анестезиологии-реаниматологии для взрослых по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболеваний, вызванного коронавирусом штамма COVID-19, и пневмонии на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Первый Московский государственный медицинский университет имени И. И. Сеченова (Сеченовский университет) Минздрава РФ", - говорится в документе.

Также создается ФДРКЦ для детей на базе Российской детской клинической больницы Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ, центр для беременных на базе Национальной медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Минздрава РФ. Кроме того, создается резервный ФДРКЦ на базе Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ.

Согласно приказу "О временном порядке организации работы медорганизаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции" также устанавливается единый номер кол-центра данных ФДРКЦ - 8-800-200-46-46. Центру стратегического планирования и управления медико- биологическими рисками здоровью Минздрава РФ поручается осуществлять оперативный мониторинг заболеваемости внебольничными пневмониями и подозрениями на инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом.

Главам региональных министерств здравоохранения также поручается создать и организовать функционирование местных дистанционных консультативных центров анестезиологии- реаниматологии (ДРКЦ) на базе федеральных, а также обеспечить проведение лабораторных исследований для установления возбудителя внебольничных пневмоний.

Кроме того, документом определяется утвердить порядок взаимодействия федеральных и региональных центров, временные порядки организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, и организации работы медучреждений, алгоритмы действий медработников, оказывающих помощь в амбулаторных условиях и на дому, и другие. "Утвердить протокол мероприятий по недопущению внутрибольничного распространения инфекционных заболеваний, вызванных коронавирусом штамма COVID-19, в медицинской организации", - говорится в приказе.