Вернувшиеся из-за рубежа жители Подмосковья смогут оформить электронный больничный лист на 14 дней

21:10

Оперативный штаб Московской области по коронавирусу обратился к проживающим в регионе гражданам, недавно вернувшимся из-за рубежа:

"Уважаемые жители Подмосковья! Если вы недавно вернулись из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, но признаков вирусной инфекции нет, вам следует поступить следующим образом.

Вы и проживающие с вами можете оформить электронный больничный лист, позвонив по телефону горячей линии по коронавирусу в Подмосковье 8 (800) 550 50 30. Посещать больницу или поликлинику не надо! Кроме того, на 14 день к вам придет медицинский работник, проведет осмотр и закроет больничный.

Больше информации об электронном листке нетрудоспособности Вы найдете в личном кабинете Фонда Социального Страхования.