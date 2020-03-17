Вернувшиеся из-за рубежа жители Подмосковья смогут оформить электронный больничный лист на 14 дней
21:10 17.03.2020
Оперативный штаб Московской области по коронавирусу обратился к проживающим в регионе гражданам, недавно вернувшимся из-за рубежа:
"Уважаемые жители Подмосковья! Если вы недавно вернулись из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, но признаков вирусной инфекции нет, вам следует поступить следующим образом.
Вы и проживающие с вами можете оформить электронный больничный лист, позвонив по телефону горячей линии по коронавирусу в Подмосковье 8 (800) 550 50 30. Посещать больницу или поликлинику не надо! Кроме того, на 14 день к вам придет медицинский работник, проведет осмотр и закроет больничный.
Больше информации об электронном листке нетрудоспособности Вы найдете в личном кабинете Фонда Социального Страхования.
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