Италия: Для лечения коронавируса применят препарат от ревматоидного артрита
22:15 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Итальянские врачи начнут в качестве экспериментальной терапии применять препарат от ревматоидного артрита (tocilizumab) для лечения заразившихся коронавирусом нового типа. Об этом во вторник сообщил директор Итальянского фармацевтического агентства Никола Магрини в ходе традиционной пресс-конференции в Департаменте гражданской защиты, которая передавалась в прямом эфире канала "РАИ-ньюс-24".
"Мы можем объявить о начале применения препарата от ревматоидного артрита (tocilizumab), и предварительные данные обнадеживают. Исследование охватит 330 пациентов, на которых будет изучаться воздействие лекарства", - сказал он. Специалист пояснил, что препарат снижает воспалительный эффект, который вызывает вирус. Ранее СМИ сообщали, что медики в Неаполе зарегистрировали положительный эффект от антиревматических препаратов. Магрини также пояснил, что такая терапия уже применялась в экспериментальной форме. "Сейчас мы переходим к следующей стадии, то есть сбору систематизированных данных на основании терапии 330 пациентов, подключенных к аппаратам искусственного дыхания, но не слишком тяжелых", - сказал он.
В Италию уже прибыла группа китайских специалистов, имеющих опыт работы в эпицентре вспышки коронавируса в Ухане. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил во вторник, что другая группа медиков из Китая прибудет в Милан. Ранее представители римского Национального института инфекционных заболеваний "Спалланцани" говорили, что при лечение первых пациентов - китайских туристов из Уханя, находившихся в турпоездке, применялся смесь препаратов от СПИДа и вируса Эбола.
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