ЕС вводит запрет на въезд граждан из "третьих" стран - СМИ

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств стран ЕС во время состоявшейся во вторник видеоконференции договорились о введении немедленного запрета на въезд в сообщество граждан из "третьих" стран в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщило издание "Шпигель".

По его данным, федеральной полиции ФРГ уже дано указание не пускать в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена на территорию Германии граждан из не входящих в ЕС стран и отправлять их обратно.

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что лидеры стран ЕС во время состоявшейся во вторник видеоконференции договорились о введении запрета на въезд в сообщество граждан третьих государств. С таким заявлением она выступила во вторник на пресс-конференции в Берлине.

"Мы заявили о согласии с предложением Еврокомиссии о въезде в Европу из стран, которые не относится к ЕС, а именно о введении ограничений, то есть запрета, с самыми незначительными исключениями", - сказала она. "Это должно осуществляться странами-членами, действовать 30 дней, и Германия его немедленно реализует", - отметила Меркель.