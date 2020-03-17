Американских журналистов лишили аккредитации в Китае - МИД КНР
22:30 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет "Нью-Йорк таймс", "Вашингтон пост" и "Уолл-стрит джорнэл". Согласно опубликованному на сайте МИД КНР заявлению, им предписано в ближайшие дни сдать свои пресс-карты.
"В ответ на сокращение Соединенными Штатами штата китайских СМИ в США, что фактически является высылкой, Китай требует, чтобы журналисты с американским гражданством, работающие в "Нью-Йорк таймс", "Уолл-стрит джорнэл" и "Вашингтон пост", чьи журналистские удостоверения истекают до конца 2020 года, в течение четырех календарных дней, начиная с сегодняшнего дня, уведомили МИД КНР и в течение 10 дней вернули свои пресс- карты. Им не будет разрешено вести журналистскую деятельность в КНР, включая ее специальные административные районы - Гонконг и Макао", - говорится в заявлении МИД.
В начале марта Госдепартамент США принял решение о сокращении общего числа граждан КНР, работающих в ряде китайских СМИ на территории Соединенных Штатов, со 160 до 100 человек. Так, с 13 марта число работников агентства Синьхуа с китайскими паспортами не будет превышать 59, телеканала Си-джи-ти-эн - 30, "Чжунго жибао" ("Чайна дейли") - девять. При этом китайские СМИ должны были до 6 марта уведомить американские власти о том, кто из граждан КНР больше не будет на них работать на территории США.
Ранее правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов "Уолл-стрит джорнэл" в Пекине из-за публикации в этой газете статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". Позднее издание сообщило, что журналистам предписано покинуть страну в течение пяти дней.
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