Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по Конституции

23:22

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Текст указа опубликован на сайте Кремля. В документе говорится: «Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных ст. 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», - говорится в указе. На общероссийский плебисцит вынесут вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Ранее закон о поправках в Конституцию РФ, внесенный президентом, в сжатые сроки был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. При этом сегодня Владимир Путин, встречаясь с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что голосование будет проводиться только в том случае, если эпидемиологическую ситуация с коронавирусом в стране позволит проводить подобные мероприятия.