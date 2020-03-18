Счетная плата: Управление наукой в РФ не способствует спросу на разработки
07:00 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система управления наукой в России не стимулирует спрос на научные разработки в реальном секторе экономики. Об этом говорится в отчете "Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в Российской Федерации", из имеющегося в распоряжении ТАСС списка контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты, проведенных и завершенных в 2019 году.
"В России сложилась система управления наукой, не ориентированная на формирование спроса на отечественные результаты научной деятельности, в том числе со стороны бизнеса и промышленных потребителей, а также на создание новых научных знаний, признанных в международном академическом сообществе", - говорится в отчете Счетной палаты.
В документе отмечается, что действующая система льгот в целях стимулирования научной и научно-технической деятельности и использования ее результатов не достигает своей цели, - роста коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности не наблюдается. Кроме того, остается проблема либерализации отношений в сфере защиты интеллектуальной собственности, в том числе "в части снятия отягощений прав на результаты интеллектуальной деятельности правами государственных органов, предоставляющих финансирование". Это, по мнению авторов отчета, затрудняет коммерческий оборот прав на изобретения и приводит к значительному снижению интереса предприятий и организаций реального сектора экономики к деятельности в этой сфере.
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