Счетная палата нашла нарушений на 884,6 млрд рублей за 2019 год
07:05 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата выявила бюджетные нарушений на 884,6 млрд рублей за 2019 год, по итогам проверок возбуждено 25 уголовных дел, говорится в отчете ведомства.
"884,6 млрд рублей - объем нарушений, выявленных Счетной палатой в 2019 году. Всего обнаружено 4,4 тыс. нарушения. Подробный анализ показывает, что около 316,1 млрд рублей (или 36%) приходится на нарушения, связанные с неправильным ведением бухгалтерского учета и некорректным составлением иной финансовой отчетности", - отмечает ведомство.
По итогам проверок Счетная палата направила 73 материала в правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру, по ним было возбуждено 25 уголовных дел.
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