Пентагон открывает свой стратегический резерв в рамках борьбы с COVID-19
07:10 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны США выделит до 5 млн респираторов из своего стратегического резерва в рамках мер борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил во вторник на брифинге шеф Пентагона Маркс Эспер.
"Министерство обороны предоставит Министерству здравоохранения и социальных служб до 5 млн <...> респираторов и других средств индивидуальной защиты из наших собственных стратегических резервов", - сказал он. "Первый миллион респираторов станет доступен сразу же", - отметил министр.
В дополнение к этому Пентагон выделит до 2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, а также предоставит доступ к своим лабораториям, чтобы в них смогли проводить тесты на коронавирус для гражданских лиц. Шеф Пентагона подчеркнул, что четырнадцать таких лабораторий уже задействованы, и в скором времени к ним добавятся еще две.
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