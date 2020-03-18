Пентагон открывает свой стратегический резерв в рамках борьбы с COVID-19

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США выделит до 5 млн респираторов из своего стратегического резерва в рамках мер борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил во вторник на брифинге шеф Пентагона Маркс Эспер.

"Министерство обороны предоставит Министерству здравоохранения и социальных служб до 5 млн <...> респираторов и других средств индивидуальной защиты из наших собственных стратегических резервов", - сказал он. "Первый миллион респираторов станет доступен сразу же", - отметил министр.

В дополнение к этому Пентагон выделит до 2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, а также предоставит доступ к своим лабораториям, чтобы в них смогли проводить тесты на коронавирус для гражданских лиц. Шеф Пентагона подчеркнул, что четырнадцать таких лабораторий уже задействованы, и в скором времени к ним добавятся еще две.