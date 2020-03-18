Белый дом отреагировал на лишение Пекином аккредитации ряда журналистов из США

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лишение Пекином аккредитации ряда американских журналистов направлено на ограничение доступа к точной информации о происходящем в Китае. С таким утверждением выступил во вторник Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Решение Коммунистической партии Китая выдворить журналистов из Китая и [специального административного района КНР] Гонконга является еще одним шагом к лишению китайского народа и мира доступа к соответствующей действительности информации о Китае", - утверждается в записи в "Твиттере" СНБ.

"США призывают лидеров Китая переключить внимание с выдворения журналистов и распространения дезинформации на присоединение ко всем странам в остановке уханьского коронавируса", - пишет СНБ. Коронавирус нового типа был зафиксирован в конце декабря в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.