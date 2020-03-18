Ученые из МГУ сказали, что им нужно, чтобы создать вакцину против COVID-19 за три месяца

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прототип вакцины от вируса COVID-19 может быть создан за три месяца. Об этом "Известиям" сообщил декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников. По словам ученого, для быстрой разработки такой вакцины потребуется заказ и достаточный уровень финансирования.

В свою очередь, заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова пояснила, что учеными создана технология получения сферических частиц на основе безвредного для человека вируса табачной мозаики. При этом поверхность такой частицы может "приклеить" любой белок, в том числе и белок вируса SARS-COV-2, который и вызвал эпидемию COVID-19.