В Центре подготовки космонавтов делают все, чтобы коронавирус не вышел на орбиту
07:37 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия как единственная страна, отправляющая в настоящее время экипажи на орбиту, приняла жесткие противоэпидемические меры, чтобы коронавирус не попал на Международную космическую станцию (МКС) с новым экипажем. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника медицинского управления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Владимир Матвеев.
Запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" и тремя членами новой экспедиции МКС назначен на 9 апреля. В настоящее время основной и дублирующий экипажи находятся в подмосковном Звездном городке, прибыть на космодром для дальнейшей подготовки они должны 24 марта.
По словам Матвеева, космонавты РФ и астронавты НАСА попадут на Байконуре в карантин, будут наложены жесткие ограничения на доступ к ним. В частности, будут ограничены "все общественно значимые встречи, в том числе традиционные". "Даже если они будут выполняться, то без выхода экипажа. Например, если мы будем отправлять дублирующий экипаж на вывоз ракеты на стартовый комплекс, они должны оставаться в автобусе", - пояснил представитель ЦПК.
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