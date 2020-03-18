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В среду 18 марта в Москве будет тепло и облачно - синоптики

08:00 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в среду в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Днем в Москве от 7 до 9 градусов тепла, ночью похолодает до 3 градусов.

Юго-западный и западный ветер днем составит 5-10 м/с, местами - порывы до 15 м/с. Ночью порывы ветра могут усилиться до 17 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.

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