В среду 18 марта в Москве будет тепло и облачно - синоптики
08:00 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в среду в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Днем в Москве от 7 до 9 градусов тепла, ночью похолодает до 3 градусов.
Юго-западный и западный ветер днем составит 5-10 м/с, местами - порывы до 15 м/с. Ночью порывы ветра могут усилиться до 17 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.
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