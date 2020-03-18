Близость холодильника и кровати мешает эффективной работе дома - опрос
08:15 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 64 % опрошенных россиян считают работу в офисе более эффективной, чем удаленную работу. При этом 16 % респондентов уже работают удаленно, а более 17 % получили предложение от начальства работать из дома, но продолжили посещать офис. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса для управления бизнесом Мегаплан, которые имеются в распоряжении ТАСС.
"Около 16 % наемных сотрудников уже работают удаленно, а 17,4 % участников опроса недавно получили от начальства предложение о работе из дома, но продолжают посещать офисы и коворкинги", - говорится в результатах опроса.
Отмечается, что 64 % опрошенных считают работу эффективнее именно в офисе, и почти 40 % респондентов отмечают, что работа из дома помешает им получить доступ к рабочим инструментам, базам данных или документам.
Каждый пятый (22 %) сообщил, что именно холодильник, кровать и нерабочая атмосфера влияют на их продуктивность. В то же время 13,2 % опрошенных отметили, что для нормальной работы им необходима офисная техника, а 6 % заявили о недостаточно быстром интернете дома.
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