Товары в наличии у ритейлеров есть, но сбоит логистика - АКОРТ

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Наличие пустых полок в российских продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Если потребитель где-то видит пустую полку, а такое действительно может быть, то это связано не с дефицитом товара, а с логистикой. Ритейлеры активно перестраивают все логистические схемы, чтобы ускоренно доставлять товары повышенного спроса на полки. Если товара нет на полке, он либо в пути, либо на складе», — рассказал агентству Илья Власенко, директор по внешним связям АКОРТ.