Товары в наличии у ритейлеров есть, но сбоит логистика - АКОРТ
08:35 18.03.2020
Наличие пустых полок в российских продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
«Если потребитель где-то видит пустую полку, а такое действительно может быть, то это связано не с дефицитом товара, а с логистикой. Ритейлеры активно перестраивают все логистические схемы, чтобы ускоренно доставлять товары повышенного спроса на полки. Если товара нет на полке, он либо в пути, либо на складе», — рассказал агентству Илья Власенко, директор по внешним связям АКОРТ.
НОВОСТИ
- 09:32 18.03.2020
- Байден после праймериз во вторник почти лишил Сандерса шансов на победу в гонке демократов
- 09:20 18.03.2020
- Трамп ответил на обвинения в причастности США к появлению коронавируса
- 09:05 18.03.2020
- Россия предложила Белоруссии создать ряд наднациональных органов - источник
- 08:15 18.03.2020
- Близость холодильника и кровати мешает эффективной работе дома - опрос
- 08:00 18.03.2020
- В среду 18 марта в Москве будет тепло и облачно - синоптики
- 07:37 18.03.2020
- В Центре подготовки космонавтов делают все, чтобы коронавирус не вышел на орбиту
- 07:30 18.03.2020
- Ученые из МГУ сказали, что им нужно, чтобы создать вакцину против COVID-19 за три месяца
- 07:20 18.03.2020
- Белый дом отреагировал на лишение Пекином аккредитации ряда журналистов из США
- 07:10 18.03.2020
- Пентагон открывает свой стратегический резерв в рамках борьбы с COVID-19
- 07:05 18.03.2020
- Счетная палата нашла нарушений на 884,6 млрд рублей за 2019 год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать