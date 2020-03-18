0
0
102
НОВОСТИ

Россия предложила Белоруссии создать ряд наднациональных органов - источник

09:05 18.03.2020 Источник: РБК

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов. В их числе — единый эмиссионный центр, подразумевающий введение единой валюты, счетная палата и суд Союзного государства, единый таможенный орган, единый орган по учету собственности Союзного государства, единые налоговый и антимонопольный органы, а также единые регуляторы по следующим направлениям: в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии. Об этом РБК рассказали три источника, знакомых с ходом переговоров.

В документе также идет речь о разработке «дорожных карт», касающихся совместной стратегии России и Белоруссии в сфере обороны, создания общих банков данных правоохранительных органов, унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.

Александр Лукашенко неоднократно отрицал, что на переговорах об углубленной интеграции стороны обсуждают создание наднациональных органов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 18.03.2020
Байден после праймериз во вторник почти лишил Сандерса шансов на победу в гонке демократов
0
50
09:20 18.03.2020
Трамп ответил на обвинения в причастности США к появлению коронавируса
0
92
08:35 18.03.2020
Товары в наличии у ритейлеров есть, но сбоит логистика - АКОРТ
0
140
08:15 18.03.2020
Близость холодильника и кровати мешает эффективной работе дома - опрос
0
186
08:00 18.03.2020
В среду 18 марта в Москве будет тепло и облачно - синоптики
0
180
07:37 18.03.2020
В Центре подготовки космонавтов делают все, чтобы коронавирус не вышел на орбиту
0
226
07:30 18.03.2020
Ученые из МГУ сказали, что им нужно, чтобы создать вакцину против COVID-19 за три месяца
0
294
07:20 18.03.2020
Белый дом отреагировал на лишение Пекином аккредитации ряда журналистов из США
0
246
07:10 18.03.2020
Пентагон открывает свой стратегический резерв в рамках борьбы с COVID-19
0
252
07:05 18.03.2020
Счетная палата нашла нарушений на 884,6 млрд рублей за 2019 год
0
246

Возврат к списку