Трамп ответил на обвинения в причастности США к появлению коронавируса
09:20 18.03.2020 Источник: Известия
Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.
«Наши военные никому не завозили коронавирус», — цитирует его Nationalreview.
Трамп подчеркнул, что вирус начал распространяться из Китая.
12 марта официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь допустил, что COVID-19 на территорию КНР завезли американские военные. Дипломат призвал Вашингтон опубликовать разъяснения исследований, в которых говорится, что в Штатах и ранее фиксировали смерти предположительно от коронавируса.
Кроме того, о том, что COVID-19 — детище США, заявляли и иранские политики. По их словам, коронавирус — новое биологическое оружие. Известия
НОВОСТИ
- 09:32 18.03.2020
- Байден после праймериз во вторник почти лишил Сандерса шансов на победу в гонке демократов
- 09:05 18.03.2020
- Россия предложила Белоруссии создать ряд наднациональных органов - источник
- 08:35 18.03.2020
- Товары в наличии у ритейлеров есть, но сбоит логистика - АКОРТ
- 08:15 18.03.2020
- Близость холодильника и кровати мешает эффективной работе дома - опрос
- 08:00 18.03.2020
- В среду 18 марта в Москве будет тепло и облачно - синоптики
- 07:37 18.03.2020
- В Центре подготовки космонавтов делают все, чтобы коронавирус не вышел на орбиту
- 07:30 18.03.2020
- Ученые из МГУ сказали, что им нужно, чтобы создать вакцину против COVID-19 за три месяца
- 07:20 18.03.2020
- Белый дом отреагировал на лишение Пекином аккредитации ряда журналистов из США
- 07:10 18.03.2020
- Пентагон открывает свой стратегический резерв в рамках борьбы с COVID-19
- 07:05 18.03.2020
- Счетная палата нашла нарушений на 884,6 млрд рублей за 2019 год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать