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НОВОСТИ

Трамп ответил на обвинения в причастности США к появлению коронавируса

09:20 18.03.2020 Источник: Известия

Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.

«Наши военные никому не завозили коронавирус», — цитирует его Nationalreview.

Трамп подчеркнул, что вирус начал распространяться из Китая.

12 марта официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь допустил, что COVID-19 на территорию КНР завезли американские военные. Дипломат призвал Вашингтон опубликовать разъяснения исследований, в которых говорится, что в Штатах и ранее фиксировали смерти предположительно от коронавируса.

Кроме того, о том, что COVID-19 — детище США, заявляли и иранские политики. По их словам, коронавирус — новое биологическое оружие.  Известия

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