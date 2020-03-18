Трамп ответил на обвинения в причастности США к появлению коронавируса

09:20 Источник: Известия

Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.

«Наши военные никому не завозили коронавирус», — цитирует его Nationalreview.



Трамп подчеркнул, что вирус начал распространяться из Китая.

12 марта официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь допустил, что COVID-19 на территорию КНР завезли американские военные. Дипломат призвал Вашингтон опубликовать разъяснения исследований, в которых говорится, что в Штатах и ранее фиксировали смерти предположительно от коронавируса.

Кроме того, о том, что COVID-19 — детище США, заявляли и иранские политики. По их словам, коронавирус — новое биологическое оружие. Известия