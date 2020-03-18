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На фоне коронавируса в Германии призвали снять санкции с России

11:00 18.03.2020 Источник: Известия

В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете бундестага. Там отметили, что в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике всего Евросоюза. Снятие ограничений с РФ могло бы стимулировать рост товарооборота в ЕС. Поднять этот вопрос в парламенте планируется на ближайшем заседании через неделю — однако пока неизвестно, будет ли оно проходить как обычно в помещении или онлайн. В Совете Федерации отметили, что подобные настроения в Германии еще не означают общеевропейских намерений, но признали: если коронавирусный кризис продолжится, странам Европы придется отказываться от русофобских принципов.

На этом фоне ФРГ следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы, заявил «Известиям» член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. По его словам, в сложные времена страны должны помогать друг другу, нынешний кризис больно ударит по экономике ЕС.

— Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна, — заявил политик. — Думаю, что этот кризис больно ударит по экономике не только Германии, но и всего ЕС. Однозначно нам следует держаться вместе с нашими соседями, надо восстанавливать товарооборот с Россией, это пойдет на пользу всей экономической системе и будет своевременно.

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