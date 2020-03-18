На фоне коронавируса в Германии призвали снять санкции с России
11:00 18.03.2020 Источник: Известия
На этом фоне ФРГ следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы, заявил «Известиям» член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. По его словам, в сложные времена страны должны помогать друг другу, нынешний кризис больно ударит по экономике ЕС.
— Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна, — заявил политик. — Думаю, что этот кризис больно ударит по экономике не только Германии, но и всего ЕС. Однозначно нам следует держаться вместе с нашими соседями, надо восстанавливать товарооборот с Россией, это пойдет на пользу всей экономической системе и будет своевременно.
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