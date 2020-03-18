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Байден после праймериз во вторник почти лишил Сандерса шансов на победу в гонке демократов

09:32 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший вице-президент США Джозеф Байден во вторник одержал уверенную победу на первичных выборах (праймериз) в трех американских штатах. Он значительно увеличил отрыв от своего, по сути, единственного соперника в предвыборной борьбе демократов - сенатора от Вермонта Берни Сандерса.

Праймериз состоялись во Флориде, Иллинойсе и Аризоне. На кону были суммарно более 440 голосов делегатов, которые на предстоящем 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. Обработка бюллетеней в этих штатах официально пока не завершена, но ведущие американские СМИ уверены, что победу с немалым перевесом во всех трех случаях одержал Байден.

До выборов во вторник он опережал Сандерса примерно на 150 голосов. Теперь его преимущество увеличилось почти в два раза. Согласно последним оценкам газеты "Нью-Йорк таймс", с учетом предварительных итогов голосования во вторник у Байдена 1147 голосов, у Сандерса - 861.

У сенатора от Вермонта по-прежнему есть теоретическая возможность заручиться поддержкой 1991 делегата от штатов, что необходимо для выдвижения кандидатом в президенты от демократов, но для этого ему надо одержать серию крупных побед на предстоящих праймериз. Если верить последним опросам общественного мнения в США, шансов на это очень мало.

"Нью-Йорк таймс" называет имеющийся у Байдена отрыв по числу голосов делегатов "почти непреодолимым" для Сандерса.

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