Байден после праймериз во вторник почти лишил Сандерса шансов на победу в гонке демократов
09:32 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший вице-президент США Джозеф Байден во вторник одержал уверенную победу на первичных выборах (праймериз) в трех американских штатах. Он значительно увеличил отрыв от своего, по сути, единственного соперника в предвыборной борьбе демократов - сенатора от Вермонта Берни Сандерса.
Праймериз состоялись во Флориде, Иллинойсе и Аризоне. На кону были суммарно более 440 голосов делегатов, которые на предстоящем 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. Обработка бюллетеней в этих штатах официально пока не завершена, но ведущие американские СМИ уверены, что победу с немалым перевесом во всех трех случаях одержал Байден.
До выборов во вторник он опережал Сандерса примерно на 150 голосов. Теперь его преимущество увеличилось почти в два раза. Согласно последним оценкам газеты "Нью-Йорк таймс", с учетом предварительных итогов голосования во вторник у Байдена 1147 голосов, у Сандерса - 861.
У сенатора от Вермонта по-прежнему есть теоретическая возможность заручиться поддержкой 1991 делегата от штатов, что необходимо для выдвижения кандидатом в президенты от демократов, но для этого ему надо одержать серию крупных побед на предстоящих праймериз. Если верить последним опросам общественного мнения в США, шансов на это очень мало.
"Нью-Йорк таймс" называет имеющийся у Байдена отрыв по числу голосов делегатов "почти непреодолимым" для Сандерса.
НОВОСТИ
- 09:20 18.03.2020
- Трамп ответил на обвинения в причастности США к появлению коронавируса
- 09:05 18.03.2020
- Россия предложила Белоруссии создать ряд наднациональных органов - источник
- 08:35 18.03.2020
- Товары в наличии у ритейлеров есть, но сбоит логистика - АКОРТ
- 08:15 18.03.2020
- Близость холодильника и кровати мешает эффективной работе дома - опрос
- 08:00 18.03.2020
- В среду 18 марта в Москве будет тепло и облачно - синоптики
- 07:37 18.03.2020
- В Центре подготовки космонавтов делают все, чтобы коронавирус не вышел на орбиту
- 07:30 18.03.2020
- Ученые из МГУ сказали, что им нужно, чтобы создать вакцину против COVID-19 за три месяца
- 07:20 18.03.2020
- Белый дом отреагировал на лишение Пекином аккредитации ряда журналистов из США
- 07:10 18.03.2020
- Пентагон открывает свой стратегический резерв в рамках борьбы с COVID-19
- 07:05 18.03.2020
- Счетная палата нашла нарушений на 884,6 млрд рублей за 2019 год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать