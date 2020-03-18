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НОВОСТИ

Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом от республиканцев на выборах президента

10:20 18.03.2020 Источник: Коммерсант.ru

Действующий президент США Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах. По подсчетам The New York Times, он одержал ожидаемую победу на праймериз в штатах Иллинойс и Флорида и получил в итоге голоса 1301 делегата. Для выдвижения кандидатом ему необходимы были голоса 1276 из 2441 участника.  Коммерсантъ

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