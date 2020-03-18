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НОВОСТИ

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30%

10:32 18.03.2020 Источник: РБК

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса. Уменьшение поставок главному импортеру российской нефти связано исключительно с фактором эпидемии COVID-19, единодушны аналитики. 

А несырьевой экспорт России в Китай вырос — главным образом за счет увеличения поставок растительного масла, меди, рыбы и морепродуктов.  РБК

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