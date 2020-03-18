Каникулы в школах будут продлены до 12 апреля - министр просвещения Кравцов
10:00 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля, будет организовано дистанционное обучение школьников, сообщил в среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования.
"С понедельника [23 марта] до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы", - сказал он.
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