Говорить о переносе основного этапа ЕГЭ пока рано - врио главы Рособрнадзора

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перенос основного этапа единого государственного экзамена пока не планируется, поскольку в настоящий момент есть достаточный запас времени, чтобы ситуация разрешилась и сдача экзаменов прошла в июне. Об этом в среду заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Сейчас говорить о том, что перенесется основной этап, достаточно рано. Тот же пример, связанный с КНР, говорит о том, что они поздно включились в профилактику, организацию карантина и пришли к такой ситуации. Но даже при запущенности ситуации они в течение двух месяцев свои проблемы решили. РФ включилась на раннем этапе, и у нас есть достаточно большой запас уверенности, что того периода до проведения основной волны ЕГЭ в июне достаточно для того, чтобы никаких сроков больше не менять", - сказал он.