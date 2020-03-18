Говорить о переносе основного этапа ЕГЭ пока рано - врио главы Рособрнадзора
11:05 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перенос основного этапа единого государственного экзамена пока не планируется, поскольку в настоящий момент есть достаточный запас времени, чтобы ситуация разрешилась и сдача экзаменов прошла в июне. Об этом в среду заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Сейчас говорить о том, что перенесется основной этап, достаточно рано. Тот же пример, связанный с КНР, говорит о том, что они поздно включились в профилактику, организацию карантина и пришли к такой ситуации. Но даже при запущенности ситуации они в течение двух месяцев свои проблемы решили. РФ включилась на раннем этапе, и у нас есть достаточно большой запас уверенности, что того периода до проведения основной волны ЕГЭ в июне достаточно для того, чтобы никаких сроков больше не менять", - сказал он.
НОВОСТИ
- 11:00 18.03.2020
- На фоне коронавируса в Германии призвали снять санкции с России
- 10:32 18.03.2020
- Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30%
- 10:20 18.03.2020
- Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом от республиканцев на выборах президента
- 10:05 18.03.2020
- Федеральное казначейство за 2019 год увеличило доходы в два раза
- 10:00 18.03.2020
- Каникулы в школах будут продлены до 12 апреля - министр просвещения Кравцов
- 09:32 18.03.2020
- Байден после праймериз во вторник почти лишил Сандерса шансов на победу в гонке демократов
- 09:20 18.03.2020
- Трамп ответил на обвинения в причастности США к появлению коронавируса
- 09:05 18.03.2020
- Россия предложила Белоруссии создать ряд наднациональных органов - источник
- 08:35 18.03.2020
- Товары в наличии у ритейлеров есть, но сбоит логистика - АКОРТ
- 08:15 18.03.2020
- Близость холодильника и кровати мешает эффективной работе дома - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать