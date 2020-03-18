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Говорить о переносе основного этапа ЕГЭ пока рано - врио главы Рособрнадзора

11:05 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перенос основного этапа единого государственного экзамена пока не планируется, поскольку в настоящий момент есть достаточный запас времени, чтобы ситуация разрешилась и сдача экзаменов прошла в июне. Об этом в среду заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Сейчас говорить о том, что перенесется основной этап, достаточно рано. Тот же пример, связанный с КНР, говорит о том, что они поздно включились в профилактику, организацию карантина и пришли к такой ситуации. Но даже при запущенности ситуации они в течение двух месяцев свои проблемы решили. РФ включилась на раннем этапе, и у нас есть достаточно большой запас уверенности, что того периода до проведения основной волны ЕГЭ в июне достаточно для того, чтобы никаких сроков больше не менять", - сказал он.

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