Курс евро на Мосбирже превысил 85 рублей
11:20 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро к рублю на Московской бирже взлетел на 2,64% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки 85,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Курс доллара растет на 2,5%, до 77,33 рубля.
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