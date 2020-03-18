0
0
124
НОВОСТИ

Средства ФНБ могут направить на поддержку ряда категорий граждан, не исключил Путин

11:32 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" глава государства отметил, что объем фонда уже превысил планку в 7% ВВП, что позволяет начать инвестиции за счет ФНБ.

"Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее, - сказал глава государства. - Вот как раз дискуссия [об этом] сейчас у нас и разворачивается".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 18.03.2020
Голосование по поправкам в Конституцию РФ может быть перенесено в случае ухудшения ситуации с коронавирусом - Памфилова
0
41
12:20 18.03.2020
На дорогах России появится знак, предупреждающий о фотовидеофиксации - проект
0
68
12:05 18.03.2020
В Гонконге умерла собака, заболевшая коронавирусом
0
90
12:00 18.03.2020
Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным - Силуанов
0
98
11:51 18.03.2020
После карантина выписали уже 106 пациентов из медцентра в Коммунарке
0
107
11:20 18.03.2020
Курс евро на Мосбирже превысил 85 рублей
0
163
11:05 18.03.2020
Говорить о переносе основного этапа ЕГЭ пока рано - врио главы Рособрнадзора
0
180
11:00 18.03.2020
На фоне коронавируса в Германии призвали снять санкции с России
0
217
10:32 18.03.2020
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30%
0
227
10:20 18.03.2020
Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом от республиканцев на выборах президента
0
212

Возврат к списку