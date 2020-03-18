Средства ФНБ могут направить на поддержку ряда категорий граждан, не исключил Путин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" глава государства отметил, что объем фонда уже превысил планку в 7% ВВП, что позволяет начать инвестиции за счет ФНБ.

"Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее, - сказал глава государства. - Вот как раз дискуссия [об этом] сейчас у нас и разворачивается".