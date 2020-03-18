После карантина выписали уже 106 пациентов из медцентра в Коммунарке
11:51 18.03.2020
Специалисты медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые провели две недели на карантине с подозрением на коронавирус. По данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, сейчас в столице нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания.
«В больнице находятся 408 человек, из них 37 с подтвержденным диагнозом «коронавирус», - сообщил главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко. - Вчера мы перевели одного пациента, который ранее находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, в изолированную палату для продолжения лечения. Сейчас его состояние мы оцениваем как стабильное и продолжаем все необходимое лечение. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, назначены курсы индивидуального лечения».
Отметим, что пациентов выписывают из стационара после того, как будут гарантировано получены два отрицательных результата тестов на COVID-19, при отсутствии у них симптомов заболевания, а также после истечения 14 дней со дня въезда в РФ из неблагополучной с точки зрения эпидемиологической ситуации страны или контакта с больным.
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