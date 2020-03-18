Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным - Силуанов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.

"Конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет. Нам придется задействовать средства нашего резерва - Фонда национального благосостояния, для этого он и формировался", - сказал он.