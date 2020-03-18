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На дорогах России появится знак, предупреждающий о фотовидеофиксации - проект

12:20 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый знак, предупреждающий водителей о камерах фотовидеофиксации, установят на российских дорогах. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Учитывая конструктивные и технические особенности комплексов фотовидеофиксации, способных одновременно фиксировать несколько административных правонарушений в области дорожного движения проектом постановления предлагается взамен знака дополнительной информации (таблички) 8.23 "Фотовидеофиксация", используемой для уточнения действия знака, с которым она применяется, внести новый информационный знак 6.22 "Фотовидеофиксация" для обозначения мест, на которых используются работающие в автоматическом режиме стационарные или передвижные специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения", - говорится в пояснительной записке к проекту.

МВД в пояснительной записке также отмечает, что новый знак позволит сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков и положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения. Также проектом постановления все дорожные знаки, светофоры, разметки и номера будут приведены в соответствие с ГОСТом, введенным с 1 апреля.

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