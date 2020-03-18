Минфин США предупредил о возможном росте безработицы на 20% из-за коронавируса

13:00 Источник: Газета.Ru

Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенат о возможном росте безработицы на 20% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

Мнучин выразил обеспокоенность тем, что последствия пандемии для американской экономики могут оказаться хуже кризиса 2008, заявил источник. По его данным, министр призвал сенат принять меры по стимулированию экономики на общую сумму $1 трлн. Газета.Ru