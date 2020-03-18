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Голосование по поправкам в Конституцию РФ может быть перенесено в случае ухудшения ситуации с коронавирусом - Памфилова

12:32 18.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Памфилова: Голосование по поправкам в Конституцию РФ может быть перенесено, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Никто не собирается проводить голосование по поправкам в Конституцию РФ, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании.  Эхо Москвы

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