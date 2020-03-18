0
0
166
НОВОСТИ

Цена нефти Brent упала ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года

13:05 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 2,75%, достигнув $27,9 за баррель, следует из данных торговой площадки на 12:34 мск.

В последний раз нефть данного сорта находилась на этом уровне в январе 2016 г.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 18.03.2020
Из-за коронавируса под угрозой закрытия оказались российские приюты для бездомных
0
37
14:00 18.03.2020
Расследование уголовного дела в отношении историка Соколова завершено
0
63
13:38 18.03.2020
Мишустин поручил ввести ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ
0
102
13:20 18.03.2020
Доля среднего класса в России превысила 70% - Путин
0
135
13:15 18.03.2020
Жителей Подмосковья призвали не поддаваться ажиотажу: магазины не успевают выставлять товары на полки
0
136
13:00 18.03.2020
Минфин США предупредил о возможном росте безработицы на 20% из-за коронавируса
0
145
12:32 18.03.2020
Голосование по поправкам в Конституцию РФ может быть перенесено в случае ухудшения ситуации с коронавирусом - Памфилова
0
195
12:20 18.03.2020
На дорогах России появится знак, предупреждающий о фотовидеофиксации - проект
0
189
12:05 18.03.2020
В Гонконге умерла собака, заболевшая коронавирусом
0
227
12:00 18.03.2020
Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным - Силуанов
0
218

Возврат к списку