Цена нефти Brent упала ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года
13:05 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 2,75%, достигнув $27,9 за баррель, следует из данных торговой площадки на 12:34 мск.
В последний раз нефть данного сорта находилась на этом уровне в январе 2016 г.
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