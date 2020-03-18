Цена нефти Brent упала ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 2,75%, достигнув $27,9 за баррель, следует из данных торговой площадки на 12:34 мск.

В последний раз нефть данного сорта находилась на этом уровне в январе 2016 г.