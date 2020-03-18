Расследование уголовного дела в отношении историка Соколова завершено
14:00 18.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Завершено расследование уголовного дела в отношении историка Соколова. Мужчина обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Собрана достаточная доказательная база, все материалы направлены в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По официальной версии, 8 ноября прошлого года 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку, после чего расчленил её тело и частично успел утопить его в реке Мойке. Психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Говорит Москва
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