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Доля среднего класса в России превысила 70% - Путин

13:20 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 70% граждан России, согласно методике оценки Всемирного банка, относятся к среднему классу, задача властей - укреплять их положение и повышать доходы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" он обратил внимание, что "средний класс в каждой стране разный" и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни во Франции, Германии или США. Путин отметил, что по методике Всемирного банка к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

"У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%", - подчеркнул глава государства, напомнив, что средняя зарплата в России гораздо выше МРОТ, который составлял в 2019 году 11,28 тыс. рублей.

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