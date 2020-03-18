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Из-за коронавируса под угрозой закрытия оказались российские приюты для бездомных

14:12 18.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Приюты для бездомных в России оказались под угрозой закрытия из-за коронавируса. Это связано с отказом нанимателей предоставлять работу этой категории граждан.

Руководитель сети приютов для бездомных людей «Дом трудолюбия Ной» Емилиан Сосинский рассказал радиостанции «Говорит Москва», что скоро соцдома не смогут принимать новых подопечных.

«Меры мы усилили. Наши социальные дома — это где старики-инвалиды, в основном. К сожалению, сейчас решаем, то ли вообще целиком перекрыть приток туда людей и запретить выход людей на выходные, то ли как-то частично это сделать. Мы сейчас в процессе принятия решения. Помощь, конечно, нужна».

Он уточнил, что приютам необходима финансовая поддержка.

«У нас все старики-инвалиды, женщины и дети содержаться за счёт наших рабочих домов, то есть это бездомные мужчины, которые работают. Сейчас уже пошли отказы работодателей от наёма людей наших, потому что из-за коронавируса уже какие-то объекты позакрывались. Мы рискуем остаться вообще без финансирования. Будет и не на что арендовать дома, и не на что кормить людей. Ситуация может стать печальной».

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