Жителей Подмосковья призвали не поддаваться ажиотажу: магазины не успевают выставлять товары на полки
13:15 18.03.2020
|Фото пресс-службы правительства Московской области
Последние несколько дней полки некоторых продуктовых магазинов, где выставляются обычно крупы, макаронные изделия, туалетная бумага бюджетного ценового сегмента, выглядят необычно пустыми. Из-за повышенного спроса товары не успевают оказаться на полке. Возник временной промежуток между доставкой товара со склада и его выкладкой. Сотруднику магазина необходимо пойти на склад, взять паллет, привезти, распаковать, выложить товар. Перед этим товар необходимо привезти из логистического центра. Все это занимает определенное время.
В данный момент торговые объекты Подмосковья оптимизируют процесс заказа и выкладки товаров с учетом повышенного спроса, сравнимого с новогодним ажиотажем. Магазины в Московской области работают ежедневно и не планируют закрываться. Запасы товаров, как на распределительных центрах, так и у поставщиков достаточные, чтобы обеспечить все нужды населения, даже с учетом высокого спроса. Когда ситуация с коронавирусной инфекцией начала развиваться, торговые сети и предприятия торговли закупили дополнительный объем товаров.
Министерство на постоянной основе контролирует как поставщиков, так производителей. Закупать продукты в большом количестве не имеет смысла. У всех продуктов даже длительного срока хранения есть срок годности, их надо где-то хранить и вовремя употреблять в пищу.
Глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин заявил, что ситуация, связанная с дефицитом товаров на полках магазинов, находится под контролем Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Кроме того, по его словам, ведомство постоянно находится на связи с коллегами из федерального министерства сельского хозяйства.
«Если вдруг возникнут какие-то сложности и нужно будет какие-то дополнительные объемы продуктов поставить в наши магазины, то мы работаем с поставщиками из других регионов, и в случае необходимости в течение нескольких дней можем в полной мере дополнить необходимый объём в соответствии с требованиями наших граждан», - заверил Андрей Разин.
Георгий Соловьев
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