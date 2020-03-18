Мишустин поручил ввести ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ

13:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ с 20 марта. Документ опубликован в среду на сайте кабмина.

"Минтрансу России обеспечить введение с 00:00 мск 20 марта 2020 года временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории Российской Федерации на территорию Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов и в обратном направлении, за исключением: регулярных рейсов Москва - Лондон (и обратно), Москва - Нью-Йорк (и обратно), Москва - Абу-Даби (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F); чартерных рейсов при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации (до полного вывоза указанных граждан)", - говорится в документе.