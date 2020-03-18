Путин решит, проводить ли голосование 22 апреля, на основе выводов специалистов - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты определят, позволяет ли эпидемиологическая ситуация провести голосование по поправке к конституции 22 апреля, окончательное решение за президентом РФ Владимиром Путиным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Очевидно, что речь идет о неблагоприятном развитии ситуации, то есть, если эта ситуация будет развиваться таким образом, что участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья населения, то тогда, конечно, речи об этом идти не может и тогда будет принято решение о сдвижке сроков проведения голосования вправо", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, "именно профессионалы будут выносить свое суждение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация провести голосование". Однако, в случае принятия решения о переносе, последнее слово будет за Путиным.