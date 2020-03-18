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Число случаев заражения коронавирусом в РФ выросло с 114 до 147 за сутки

15:00 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки со 114 до 147. В Москве находится 31 инфицированный человек, по одному инфицированному человеку - в Томской и Новосибирской областях, сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, 1 в Томской области, 1 в Новосибирской области", - сообщили в штабе, отметив, что все случаи являются завозными.

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