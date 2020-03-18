Кремль считает низкой нынешнюю цену на нефть, "хотелось бы выше" - Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает нынешний уровень цен на нефть низким, заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше", - ответил он на вопрос, устраивает ли Россию цена на нефть на уровне около 27 долларов за баррель.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейшей координации добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ или в других форматах, Песков отметил, что Россия "очень внимательно мониторит ситуацию на международных нефтяных рынках". "Анализируем эту ситуацию, пытаемся выстраивать прогнозы относительно ближайшего будущего и будущего на среднюю перспективу, в зависимости от этого будет формулироваться позиция", - сказал представитель Кремля.