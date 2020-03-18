0
0
58
НОВОСТИ

Кремль считает низкой нынешнюю цену на нефть, "хотелось бы выше" - Песков

15:12 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает нынешний уровень цен на нефть низким, заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше", - ответил он на вопрос, устраивает ли Россию цена на нефть на уровне около 27 долларов за баррель.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейшей координации добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ или в других форматах, Песков отметил, что Россия "очень внимательно мониторит ситуацию на международных нефтяных рынках". "Анализируем эту ситуацию, пытаемся выстраивать прогнозы относительно ближайшего будущего и будущего на среднюю перспективу, в зависимости от этого будет формулироваться позиция", - сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 18.03.2020
Курс доллара на Мосбирже превысил 79 рублей
0
51
15:00 18.03.2020
Число случаев заражения коронавирусом в РФ выросло с 114 до 147 за сутки
0
99
14:32 18.03.2020
Путин решит, проводить ли голосование 22 апреля, на основе выводов специалистов - Песков
0
144
14:12 18.03.2020
Из-за коронавируса под угрозой закрытия оказались российские приюты для бездомных
0
167
14:00 18.03.2020
Расследование уголовного дела в отношении историка Соколова завершено
0
174
13:38 18.03.2020
Мишустин поручил ввести ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ
0
214
13:20 18.03.2020
Доля среднего класса в России превысила 70% - Путин
0
253
13:15 18.03.2020
Жителей Подмосковья призвали не поддаваться ажиотажу: магазины не успевают выставлять товары на полки
0
238
13:05 18.03.2020
Цена нефти Brent упала ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года
0
266
13:00 18.03.2020
Минфин США предупредил о возможном росте безработицы на 20% из-за коронавируса
0
224

Возврат к списку