0
0
0
НОВОСТИ

Курс доллара на Мосбирже превысил 79 рублей

15:32 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 4,9% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,18 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс евро растет на 4,8%, до 86,875 руб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 18.03.2020
Кремль считает низкой нынешнюю цену на нефть, "хотелось бы выше" - Песков
0
97
15:00 18.03.2020
Число случаев заражения коронавирусом в РФ выросло с 114 до 147 за сутки
0
99
14:32 18.03.2020
Путин решит, проводить ли голосование 22 апреля, на основе выводов специалистов - Песков
0
144
14:12 18.03.2020
Из-за коронавируса под угрозой закрытия оказались российские приюты для бездомных
0
167
14:00 18.03.2020
Расследование уголовного дела в отношении историка Соколова завершено
0
174
13:38 18.03.2020
Мишустин поручил ввести ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ
0
214
13:20 18.03.2020
Доля среднего класса в России превысила 70% - Путин
0
253
13:15 18.03.2020
Жителей Подмосковья призвали не поддаваться ажиотажу: магазины не успевают выставлять товары на полки
0
238
13:05 18.03.2020
Цена нефти Brent упала ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года
0
266
13:00 18.03.2020
Минфин США предупредил о возможном росте безработицы на 20% из-за коронавируса
0
224

Возврат к списку