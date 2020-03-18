Названы лауреаты Абелевской премии по математике
16:00 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Академия наук Норвегии присудила в среду Абелевскую премию по математике 2020 года российско-американскому ученому Григорию Маргулису и профессору Еврейского университета в Иерусалиме Гилелю Фюрстенбергу. Имена лауреатов были объявлены онлайн на сайте академии.
Как сообщил президент академии Ханс Петтер Гравер, премия была присуждена "за новаторство в использовании методов теории вероятности и динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике".
Академия отметила, что формально Маргулис и Фюрстенберг не сотрудничали между собой, однако оказали влияние на деятельность друг друга.
Маргулис родился в 1946 году в Москве. В 1978-м в возрасте всего лишь 32 лет он был награжден международной математической Филдсовской премией. В 1996 году ему была присуждена премия имени Лобачевского, которая вручается за выдающиеся работы в области геометрии, в 2005 году - математическая премия Вольфа.
В 1980-х Маргулис посещал академические институты в Европе и США, пока не начал работу в Йельском университете в 1991, там он работает до сих пор. Он также является научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН.
НОВОСТИ
- 17:12 18.03.2020
- Граждане РФ будут эвакуированы из Черногории в четверг - источник
- 17:00 18.03.2020
- Конкурс "Евровидение" отменен из-за коронавируса
- 16:32 18.03.2020
- Полицейские отбили попытки сотен мигрантов прорваться из Турции через границу в Грецию
- 16:15 18.03.2020
- Начинается ежедневный марафон «Дождя» о пандемии коронавируса
- 16:12 18.03.2020
- Граждане на карантине смогут удаленно оформить больничный
- 15:32 18.03.2020
- Курс доллара на Мосбирже превысил 79 рублей
- 15:12 18.03.2020
- Кремль считает низкой нынешнюю цену на нефть, "хотелось бы выше" - Песков
- 15:00 18.03.2020
- Число случаев заражения коронавирусом в РФ выросло с 114 до 147 за сутки
- 14:32 18.03.2020
- Путин решит, проводить ли голосование 22 апреля, на основе выводов специалистов - Песков
- 14:12 18.03.2020
- Из-за коронавируса под угрозой закрытия оказались российские приюты для бездомных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать