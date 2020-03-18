Названы лауреаты Абелевской премии по математике

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Академия наук Норвегии присудила в среду Абелевскую премию по математике 2020 года российско-американскому ученому Григорию Маргулису и профессору Еврейского университета в Иерусалиме Гилелю Фюрстенбергу. Имена лауреатов были объявлены онлайн на сайте академии.

Как сообщил президент академии Ханс Петтер Гравер, премия была присуждена "за новаторство в использовании методов теории вероятности и динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике".

Академия отметила, что формально Маргулис и Фюрстенберг не сотрудничали между собой, однако оказали влияние на деятельность друг друга.

Маргулис родился в 1946 году в Москве. В 1978-м в возрасте всего лишь 32 лет он был награжден международной математической Филдсовской премией. В 1996 году ему была присуждена премия имени Лобачевского, которая вручается за выдающиеся работы в области геометрии, в 2005 году - математическая премия Вольфа.

В 1980-х Маргулис посещал академические институты в Европе и США, пока не начал работу в Йельском университете в 1991, там он работает до сих пор. Он также является научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН.